Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 марта сообщил, что Алексея Данилова, об уходе которого с должности секретаря СНБО стало известно ранее, переводят на другое направление, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского.

"Сегодня продолжил перезагрузку системы управления нашим государством. Есть кадровые замены. Я благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление. Об этом позже.

Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко – он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами, которые есть перед Советом нацбезопасности и обороны. Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко, имеющий соответствующий опыт. В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства".

Что предшествовало: