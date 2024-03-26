Польша анонсировала переговоры с Украиной, в которых будут участвовать фермеры

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский завтра, 27 марта, проведет переговоры со своим коллегой Чеславом Секерским. В диалоге будут участвовать представители ассоциаций польских аграриев, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее заявление Секерского приводит wnp.pl.

Он напомнил, что завтра в Польшу прибывает делегация украинского правительства, поскольку на четверг, 28 марта, запланировано совместное заседание правительств Украины и Польши.

"Завтра мы встречаемся в необычной форме. Потому что помимо украинских и польских министров сельского хозяйства, заместителей министров, советников, будут присутствовать представители ассоциаций производителей различных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог спустился на уровень производителей" , - уточнил министр.

Секерский подчеркнул, что переговоры с Украиной "будут сложными", поскольку наша страна хочет сохранения либерализации торговли с Евросоюзом.

Протесты польских фермеров

Напомним, в Польше уже несколько месяцев протестуют фермеры. В частности, они выступают против импорта ряда товаров из Украины, поскольку это сильно влияет на цены на внутреннем рынке.

Протестующие, в частности, начали блокировать контрольные пункты пропуска на границе с Украиной для грузовиков. Это повлияло на украинский экспорт.