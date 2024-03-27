Россияне ночью запустили по Украине 13 "Шахедов": сколько сбила ПВО

В ночь на 27 марта русские войска запустили 13 беспилотников типа Shahed по Украине. Силы ПВО сбили 10 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты запустили беспилотники из Курской области РФ. "Шахеды" были сбиты в Харьковской, Сумской и Киевской областях.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и сил обороны Украины.