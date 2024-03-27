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Росіяни вночі запустили по Україні 13 "Шахедів": скільки збила ППО

Росіяни вночі запустили по Україні 13 "Шахедів": скільки збила ППО
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 27 березня російські війська запустили 13 безпілотників типу Shahed по Україні. Сили ППО збили 10 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти запустили безпілотники з Курської області РФ. "Шахеди" збили у Харківській, Сумській та Київській областях.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.

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