Росіяни вночі запустили по Україні 13 "Шахедів": скільки збила ППО

У ніч на 27 березня російські війська запустили 13 безпілотників типу Shahed по Україні. Сили ППО збили 10 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти запустили безпілотники з Курської області РФ. "Шахеди" збили у Харківській, Сумській та Київській областях.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.