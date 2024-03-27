Блинкен: Теракт в РФ показал сохранение угрозы от "Исламского государства"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что недавний теракт в подмосковном концертном зале Crocus City Hall показал, что угроза джихадистской группировки "Исламское государство" сохраняется, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

По словам Блинкена, этот теракт показал, что необходимо сделать все возможное, чтобы группировка больше не возобновилась.

"Я считаю это очень важным – что, к сожалению, нам напоминают о том, что ИГИЛ остается реальной угрозой. И несмотря на очень хорошую работу, которую мы проделали за эти годы, чтобы противостоять этой угрозе и значительно уменьшить ее, ужасное нападение под Москвой только несколько дней назад напомнил нам, что ИГИЛ остается потенциально мощной силой, с которой мы должны продолжать иметь дело" , – отметил госсекретарь.

Напомним, в прошлую пятницу, 22 марта, группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале Crocus City Hall в российском городе Красногорске. Террористическая группировка "Исламское государство-Хорасан" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Во Франции после событий в России было объявлено о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

Президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что филиал группировки "Исламское государство", взявший ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковном регионе РФ, предпринял несколько попыток атак на территории Франции.