Блінкен: Теракт у РФ показав збереження загрози від "Ісламської держави"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що нещодавній теракт у підмосковній концертній залі Crocus City Hall засвідчив, що загроза від джихадистського угруповання "Ісламська держава" зберігається, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час пресконференції з главою МЗС Іраку Фуадом Хусейном.

За словами Блінкена, цей теракт показав, що необхідно зробити все можливе, щоб угруповання більше не відновиться.

"Я вважаю це дуже важливим – що, на жаль, нам нагадують про те, що ІДІЛ залишається реальною загрозою. І попри дуже хорошу роботу, яку ми зробили за ці роки, щоб протистояти цій загрозі і значно зменшити її, жахливий напад під Москвою лише кілька днів тому нагадав нам, що ІДІЛ залишається потенційно потужною силою, з якою ми маємо продовжувати мати справу" , – зазначив держсекретар.

Нагадаємо, минулої п'ятниці, 22 березня, група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі Crocus City Hall у російському місті Красногорськ. Терористичне угруповання "Ісламська держава-Хорасан" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей.

У Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Президент Франції Емманюель Макрон вказав, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ, здійснила кілька спроб атак на території Франції.