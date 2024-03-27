Словения присоединится к инициативе по закупке боеприпасов для Украины - МИД Чехии

Словения поддержит чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины в странах за пределами Евросоюза. Об этом во время своего визита в Любляну во вторник заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает Европейская правда.

Министр не уточнил конкретную сумму, которую выделит Любляна. Но, по данным словенского информационного агентства STA, правительство Словении направит на проект миллион евро.

Глава чешской дипломатии провел переговоры в Словении со своими коллегами из Словакии, Словении, Венгрии и Австрии. За рабочим обедом к главам МИД присоединился министр иностранных дел Черногории.

На встрече речь шла о расширении и функционировании ЕС, российской агрессии против Украины и миграции.

Липавский недавно заявил, что возглавляемая Прагой инициатива, которая предусматривает закупку около 800 тысяч снарядов за пределами Евросоюза, приносит свои плоды. По его словам, потенциальный объем доставленных снарядов может составить 1,5 миллиона.