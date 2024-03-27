В комитете Рады отклонили поправки о зарплатной брони от мобилизации
Поправки о бронировании военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Об этом рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин, сообщает Лига.net.
Обсуждение состоялось 25 марта. По словам Копытина, были отдельные предложения о бронировании тех, кто получают определенную зарплату и платят налоги, но они были отклонены "даже без обсуждения".
"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких правок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо!", – подчеркнул нардеп.
Копытин отметил, что в комитете проходит предварительное рассмотрение.
"Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих правок смогут инициировать их учет", – добавил он.