В комитете Рады отклонили поправки о зарплатной брони от мобилизации

Поправки о бронировании военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Рады по национальной безопасности, обороне и разведке. Об этом рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин, сообщает Лига.net.

Обсуждение состоялось 25 марта. По словам Копытина, были отдельные предложения о бронировании тех, кто получают определенную зарплату и платят налоги, но они были отклонены "даже без обсуждения".

"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких правок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо!" , – подчеркнул нардеп.

Копытин отметил, что в комитете проходит предварительное рассмотрение.