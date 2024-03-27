У комітеті Ради відхилили правки про зарплатну броню від мобілізації

Поправки про бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки, було відхилено комітетом Ради з національної безпеки, оборони та розвідки. Про це розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін, повідомляє Ліга.net.

Обговорення відбулося 25 березня. За словами Копитіна, були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, але вони були відхилені "навіть без обговорення".

"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких правок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!" , – наголосив нардеп.

Копитін зауважив, що в комітеті відбувається попередній розгляд.