В РФ снова пытались атаковать электростанцию - Astra

Новочеркасскую ГРЭС вновь пытались атаковать. На этот раз — двумя ракетами.

Об этом сообщает﻿ Telegram-канал Astra со ссылкой на источники.

По данным источников, 25 марта обломки двух баллистических ракет, сбитых системой ПВО, были найдены в 500 метрах от Новочеркасской ГРЭС. Повреждений и пострадавших нет.

Напомним, 24 марта Новочеркасскую ГРЭС атаковали сразу 11 беспилотников. После атаки два энергоблока отключились, один из неработающих энергоблоков (восьмой) был поврежден.