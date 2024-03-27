У РФ знову намагалися атакувати електростанцію – Astra

Новочеркаську ГРЕС знову намагалися атакувати. Цього разу – двома ракетами.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra з посиланням на джерела.

За даними джерел, 25 березня уламки двох балістичних ракет, збитих системою ППО, було знайдено за 500 метрів від Новочеркаської ГРЕС. Пошкоджень та постраждалих немає.

Нагадаємо, 24 березня Новочеркаську ГРЕС атакували одразу 11 безпілотників. Після атаки два енергоблоки відключилися, один із непрацюючих енергоблоків (восьмий) був пошкоджений.