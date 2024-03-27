Увеличилось количество погибших в теракте в подмосковном "Крокусе"

В больнице скончался пострадавший в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Ссылаясь на заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщает Радио Свобода.

Таким образом, количество жертв теракта увеличилось до 140 человек.

Мурашко заявил, что еще четыре пациента остаются в крайне тяжелом состоянии, 19 (в том числе трое детей) – в тяжелом. В состоянии средней степени тяжести находятся 34 потерпевших, еще 23 готовятся к выписке.

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