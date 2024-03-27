Збільшилася кількість загиблих у теракті у підмосковному "Крокусі"

У лікарні помер постраждалий унаслідок теракту в концертному залі «Крокус Сіті Хол». Посилаючись на заяву міністра охорони здоровʼя Росії Михайла Мурашка, повідомляє Радіо Свобода.

Таким чином, кількість жертв теракту збільшилася до 140.

Мурашко заявив, що ще чотири пацієнти залишаються у вкрай тяжкому стані, 19 (зокрема троє дітей) – у тяжкому. У стані середнього ступеня тяжкості перебувають 34 потерпілих, ще 23 готуються до виписки.

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