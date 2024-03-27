С 1 апреля в Херсоне на два часа сократят продолжительность комендантского часа, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

"Со следующей недели в Херсонском городском территориальном обществе будет сокращена продолжительность комендантского часа. Соответствующий приказ уже подписан".

Как сообщил Мрочко, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 каждый день. Также он напомнил горожанам, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

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