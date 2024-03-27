Россияне ударили по жилому массиву в Харькове: есть погибшие и раненые

Российско-оккупационные войска днем 27 марта обстреляли Харьков: местные власти сообщают о погибших и раненых, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы в соцсетях, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

"Удар по жилому микрорайону Харькова по многоквартирным домам. Есть погибшие и раненые.

Это очередной акт кровавого террора против украинцев".

По состоянию на 16.37 Терехов сообщил о 10 пострадавших, 4 из них дети. Есть один погибший.

Сильно повреждены пятиэтажные дома, где жили люди. Также пострадал институт неотложной хирургии.

Чем агрессор нанес удар по мирным жителям Харькова - сейчас устанавливается.

Ранее в Воздушных силах сообщили о пусках КАБ тактической авиацией в Донецкой и Харьковской областях.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области призвали находиться в укрытиях.