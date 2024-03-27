Росіяни вдарили по житловому масиву у Харкові: є загиблі та поранені

Російсько-окупаційні війська вдень 27 березня обстріляли Харків: місцева влада повідомляє про загиблих і поранених, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мер міста Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили в соцмережах, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

"Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців".

Станом на 16.37 Терехов повідомив про 10 постраждалих, 4 з них діти. Є один загиблий.

Сильно пошкоджені пʼятиповерхові будинки, де жили люди. Також постраждав інститут невідкладної хірургії.

Чим агресор завдав удару по мирних мешканцях Харкова - наразі встановлюється.

Раніше у Повітряних силах повідомили про пуски КАБ тактичною авіацією на Донеччині та Харківщині.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області закликали перебувати в укриттях.