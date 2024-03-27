Чехиия внесла в санкционный список Медведчука

Правительство Чехии на заседании 27 марта внесло в национальный санкционный список Виктора Медведчука, а также пропагандиста родом из Украины Артема Марчевского и прокремлевский сайт правого направления Voice of Europe, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет ČTK.

Как сообщил на брифинге премьер-министр Чехии Петр Фиала, национальный санкционный список пополнился двумя физическими и одним юридическим лицами.

Речь идет о политике и бизнесмене Викторе Медведчуке, компании Voice of Europe и политике, медиапродюсере и пропагандисте Артеме Марчевском.

Как пояснил Фиала, эти санкции призваны ударить по пророссийской сети, которая пыталась развить операцию влияния в его стране, что "потенциально могло иметь серьезное влияние на безопасность Чехии и Европейского Союза".

Медведчук, по словам Фиалы, руководил рядом сетей влияния из России и лично связан с российским лидером Владимиром Путиным.

"В Чехии он использует компанию под названием Voice of Europe, которая является юридическим лицом в санкционном списке", – сказал он, добавив, что в этой деятельности также участвует упомянутый Артем Марчевский.

Фиала отметил, что деятельность пророссийской группы выходит за пределы Чехии и демонстрирует долговременные усилия России влиять на демократические процессы в Европе.

Напомним, еще в ноябре 2022 года Чехия объявила о намерении составить, кроме санкционного списка, утвержденного Евросоюзом, собственный перечень фамилий тех, кто поддерживает путинский режим.

Чешское правительство уже включило в него московского патриарха Кирилла, российского бизнесмена Владимира Евтушенко и его сына Феликса Евтушенко, а также главного ракетостроителя РФ Бориса Обносова.