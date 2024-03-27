Зеленский осмотрел строительство фортификационных сооружений на Сумщине
Во время рабочей поездки в Сумскую область президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Офис президента, Зеленский в соцсетях.
Глава государства осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты.
Сообщается, что Зеленскому рассказали о типовом проекте строительства взводного опорного пункта.
Он предусматривает, в частности, наличие железобетонных конструкций, мест ведения огня для танков и БМП, укрытия из гофрированной стали.
Важным элементом также является полоса невзрывных заграждений для сдерживания вражеской техники.