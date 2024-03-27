WSJ: Шольц и Байден обсуждали обмен Навального за неделю до его смерти

Журналисты The Wall Street Journal рассказали историю переговоров об обмене заключенными между Россией и США и отметили, что за неделю до смерти Алексея Навального канцлер Германии Олаф Шольц и президент США обсуждали возможный обмен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание со ссылкой на собеседников, после прихода в Белый дом Джо Байдена в России появилось требование: обменивать шпиона на шпиона. США не имели россиян, осужденных за шпионаж, но Путин, как пишет издание, стал интересоваться бывшим офицером ФСБ Вадимом Красиковым, осужденным за убийство в Германии.

Весной 2023 года в России за шпионаж был арестован корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Байден публично пообещал добиваться его увольнения, но в последующие месяцы, как пишет издание, прогресс в переговорах был незначительным, пока в процесс не включилась "неожиданная участница" - бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Расследователь Христо Грозев обратился к ней с просьбой пролоббировать в Белом доме включение в соглашение об обмене Алексея Навального: его предлагали обменять на Красикова.

В то же время к немецким чиновникам неофициально обратилась Юлия Навальная. Мнения в правительстве Германии, как пишет WSJ, разделились: в частности, против любого соглашения с участием Красикова выступила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.

Однако в Германии Навальный был, как отмечает издание, популярной фигурой с момента его лечения в клинике "Шарите" после отравления.

Между тем Путин, как пишет WSJ, "упорно намекал", что открыт к предложениям об обмене американского журналиста Гершковича.

9 февраля по данным издания канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с Джо Байденом. Закрытой темой этой встречи стало обсуждение одного из самых сложных обменов со времен холодной войны. По итогам встречи правительства двух стран договорились продолжить обсуждение идеи обмена Красикова на Навального, однако официального предложения Кремлю Белый дом на тот момент не сделал.

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