Полиция показала Харьков после "прилета" российских авиабомб

Патрульная полиция показала кадры из Харькова после российского удара авиабомбами в среду, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

"Харьков. ФАБ с УМПК (унифицированный модуль планирования и коррекции). Бросают на мирные кварталы и гражданских людей. Продолжают терроризировать Харьков, на этот раз общеобразовательная школа и повреждены по меньшей мере 14 жилых домов".

Билошицкий обнародовал видео с бодикамеры полицейского и добавил: "Мы на месте, как и всегда, бок о бок с вами и со всеми силами обороны".

На видео правоохранитель спешит на помощь семье с маленькими детьми, которые пострадали в результате российского удара.

Еще одно видео обнародовала полиция Харьковской области.

Как сообщалось, в результате атаки на Харьков 27 марта есть убитый и раненые (по предварительным данным 19), среди которых 4 ребенка в возрасте от 3 месяцев до 9 лет.