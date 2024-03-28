РФ усилит риторику о "террористических угрозах" для поддержки войны – ISW

По мнению американских аналитиков, после нападения на "Крокус Сити Холл" российские власти усилят риторику о вероятных западных и украинских угрозах, чтобы получить большую внутреннюю поддержку войны в Украине.﻿﻿ Ссылаясь на данные Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Согласно проанализированным данным в отчете отмечают: российские официальные лица связывают США и Запад с более широким набором "террористических" атак против России после нападения на "Крокус Сити Холл", что, вероятно, усилит риторику о вероятных западных и украинских угрозах с целью получения большей внутренней поддержки войны в Украине.

Российский Следственный комитет и Генеральная прокуратура заявили 27 марта, что рассмотрят обращение Государственной Думы РФ по расследованию американского и западного финансирования и организации террористических атак против России.

Российский следком, Генпрокуратура и депутаты Думы, которые обратились с этим обращением, прямо не ссылались на нападение в "Крокус Сити Холле". Однако кремлевские чиновники ранее связывали Украину и Запад с атакой на "Крокус Сити Холл", но еще не выдвинули официальных обвинений, и Кремль может воздержаться от официального обвинения, поскольку все имеющиеся доказательства продолжают указывать на то, что Исламское государство с большой вероятностью несет ответственность за нападение.

Официальные лица регулярно называют украинские удары по законным военным целям в оккупированной Украине и России терроризмом и постоянно утверждают, что западные лица помогают организовывать эти удары.

Кремль, вероятно, стремится воспользоваться более широкими социальными страхами и гневом россиян после нападения на "Крокус Сити Холл", изображая Украину, США и Запад как непосредственные террористические угрозы.

Кремль, вероятно, надеется, что восприятие причастности Украины и Запада к нападению в "Крокус Сити Холле" увеличит внутреннюю поддержку войны в Украине, и российские чиновники, возможно, будут ссылаться на более широкое понимание того, что они считают терроризмом, чтобы и в дальнейшем изображать украинцев террористами, а Запад - спонсором терроризма.

Кремль все еще может официально обвинить Украину в организации нападения в "Крокус Сити Холле", если посчитает, что другие информационные усилия недостаточны для того, чтобы вызвать нужную реакцию в стране.