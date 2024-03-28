Южная Корея, США и Япония обсудили партнерство на фоне угроз КНДР

Представители обороны Южной Кореи, Японии и США по видеосвязи обсудили противодействие угрозам КНДР. Со ссылкой на Yonhap, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Переговоры состоялись на фоне обеспокоенности по поводу продолжающихся столицей КНДР Пхеньяном испытаний оружия в этом году.

"Три страны согласились с тем, что провокационные действия КНДР, включая ядерные и ракетные разработки, отражают важность увеличения глубины, масштаба и размаха трехстороннего сотрудничества" , - говорится в пресс-релизе JCS на английском языке.

Страны отметили предпринимаемые усилия по укреплению сотрудничества в области безопасности, такие как запуск системы обмена данными о предупреждениях о ракетах КНДР в режиме реального времени и разработка многолетнего плана трехсторонних военных учений в декабре прошлого года.

Американский генерал Чарльз Браун также подтвердил приверженность США защите Южной Кореи и Японии, и все страны признали, что трехстороннее сотрудничество помогает обеспечить мир и стабильность на Корейском полуострове, в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

США, Южная Корея и Япония намерены провести очередную очную встречу этим летом.