Снаряды для Украины: Чехия выделит средства на свою инициативу

Правительство Чехии обсудило и одобрило внесение средств на инициативу страны, которая предусматривает закупку боеприпасов для Украины. Об этом объявил чешский премьер-министр Петр Фиала, сообщает Европейская правда.

По его словам, около 20 стран уже выразили заинтересованность в присоединении к инициативе.

В то же время премьер не указал, какую сумму внесет Чехия.

"Для Украины чрезвычайно важно, что она знает, что через несколько недель или месяцев прибудет больше боеприпасов, и может адаптировать свою тактику к этому уже сегодня. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто присоединился к этой инициативе. И сегодня чешское правительство сделало еще один шаг в этом направлении" , – отметил Фиала.

Среди последних свои взносы на инициативу Праги по покупке боеприпасов для Украины объявили Словения и Исландия.