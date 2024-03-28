Удар баллистикой по Николаеву: количество пострадавших возросло до 12

В результате ракетного удара РФ 27 марта в Николаеве пострадали 12 человек.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

"Днем, 27 марта, около 14:30 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. В результате нанесенного удара, вероятно, ракетой "Искандер-М", произошло возгорание на территории объекта промышленной инфраструктуры, которое было оперативно ликвидировано пожарными.

Ранения получили двенадцать человек, четырем из них медицинская помощь оказана амбулаторно. Также незначительные повреждения получили шесть многоквартирных домов" , – говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на вечер вторника, сообщалось о восьми пострадавших.