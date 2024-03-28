Удар балістикою по Миколаєву: кількість постраждалих зросла до 12

Внаслідок ракетного удару РФ 27 березня у Миколаєві постраждали 12 людей.

Про це повідомили﻿ у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

"Удень, 27 березня, близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Внаслідок завданого удару, імовірно, ракетою "Іскандер-М", відбулося займання на території об'єкта промислової інфраструктури, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями.

Поранень зазнали дванадцять людей, чотирьом з них медична допомога надана амбулаторно. Також незначних пошкоджень зазнали шість багатоквартирних будинків" , – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, станом на вечір вівторка, повідомляли про вісьмох постраждалих.