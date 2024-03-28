ДТЭК будет строить систему накопления энергии в Польше

Компания Группы ДТЭК Рината Ахметова присоединилась к будущему строительству первого в Польше значительного проекта по системам хранения электроэнергии. ﻿Об этом информирует пресс-служба компании, сообщает Экономическая правда.

27 марта дочерняя компания ДТЭК - DRI - подписала соглашение о покупке акций специальной проектной компании, созданной польской компанией Columbus Energy, что даст ей право на строительство систем хранения электроэнергии мощностью 133 МВт на юге Польши при условии получения необходимых разрешений.

В 2022 году проект получил поддержку польского рынка мощности с 2027 года на 17 лет.

Целью проекта, как указывается на сайте ДТЭК, является создание общеевропейской энергетической системы, призванной объединить Украину и ЕС. В компании добавили, что это соглашение является ключевым элементом плана ДТЭК по интеграции украинского энергетического рынка в глобальный рынок ЕС.

"Углубление сотрудничества с энергосистемой Польши даст возможность Украине в условиях энергодефицита рассчитывать на поставки электроэнергии из ЕС, особенно в условиях энергетического террора России" , - говорится в сообщении.

"Это важный тестовый проект для Центральной и Восточной Европы, который продемонстрирует, как можно успешно внедрять системы хранения электроэнергии. Мы укрепляем партнерство со странами ЕС, и этот проект является важным шагом на пути к интеграции энергосистем Украины и Польши" , - отметил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Системы хранения электроэнергии являются ключевой технологией для ускорения декарбонизации путем внедрения ВИЭ, сохраняя при этом гибкость энергосистемы.

DRI планирует финализировать соглашение с Columbus Energy в течение ближайших месяцев и начать строительство на площадке в 4 квартале 2024 года. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируют в начале 2026 года.