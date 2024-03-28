Китай финансирует атаки хуситов закупками нефти в Иране – СМИ

Китай невольно помогает Ирану перекрыть судоходство в Красном море, нанося ущерб мировым торговым потокам и ущемляя при этом собственные интересы Пекина, утверждают представители западных спецслужб.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Незаконные закупки Китаем иранской нефти косвенно финансируют недавнюю череду нападений йеменских повстанцев хуситов в Красном море и оказывают охлаждающее воздействие на судоходство. Около 15% мировой торговли проходит по коридору, который ведет от Аденского залива через Красное море и Суэцкий канал, связывая Азию и Европу.

Китай покупает около 90% иранской нефти, включая сырье, продаваемое "Силами Кудс", военизированным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое отвечает за зарубежные военные операции Тегерана. "Силы Кудс" обучают и финансируют иранских террористов по всему Ближнему Востоку, например, "Хезболлу" в Ливане и йеменских повстанцев хуситов.

"Хуситы атакуют международные маршруты, и первой страной, которая от этого пострадает, будет сам Китай. Я не уверен, что они осознают, что отрезают ветку, на которой сидят" , - сказал один из западных чиновников.

Хотя хуситы, как сообщается, пообещали не нападать на китайские корабли, в начале этой недели повстанцы выпустили несколько ракет по принадлежащему Китаю судну Huang Pu. Судно, зарегистрированное в Панаме, получило лишь незначительные повреждения. Неясно, знали ли хутисты о происхождении корабля.

Тем не менее, это нападение подчеркивает, что незаконные закупки нефти Китаем начали давать обратный эффект.

Атаки хуситов в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы являются союзниками Ирана и контролируют большую часть севера и запада страны. В ноябре прошлого года они начали кампанию атак беспилотников и ракет на судоходство в Красном море. Таким образом, повстанцы пытаются давить на Израиль для прекращения войны с ХАМАСом в Секторе Газа.

С 12 января США и Великобритания при поддержке других стран ЕС регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене. Однако террористы продолжают атаковать коммерческие суда.

На днях хуситы пообещали Китаю и России не обстреливать их корабли, плавающие через Красное море и Аденский залив.

Ранее, 19 марта, боевики атаковали противокорабельными ракетами топливный танкер MADO в Красном море. Судно не получило существенных повреждений.

После этого, 24 марта, хуситы атаковали танкер с сырой нефтью под флагом Панамы. После попадания неизвестного боеприпаса судно вспыхнуло.