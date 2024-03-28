У России нет ресурсов для наступления на Харьков – ЦПД
Информация о подготовке российских войск к наступлению на Харьков является частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствует действительности. Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации (ЦПД).
"У России нет ресурсов для наступления на Харьков. Все их басни о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию и являются частью кампании "пропаганда страха", - написал руководитель ЦПИ СНБО, Андрей Коваленко.
В ЦПИ отмечают, что враг сейчас способен только на террор Харькова обстрелами, но использует это для устрашения новым наступлением.
"Разговоры о 350 тысячах военных, которых они хотят набрать для этой задачи, угрозы Соловьева - пока только разговоры. Это ИПСО. Сейчас враг способен лишь обстреливать и терроризировать город, и под этот террор он адаптирует нарративы о наступлении, которое невозможно. Но враг всегда пугает наступлениями, пользуясь обстрелами", - добавил Коваленко и подчеркнул, что Силы обороны давно готовы ко всем возможным угрозам.