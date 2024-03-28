У России нет ресурсов для наступления на Харьков – ЦПД

Информация о подготовке российских войск к наступлению на Харьков является частью вражеской кампании "пропаганды страха" и не соответствует действительности. Об этом сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

"У России нет ресурсов для наступления на Харьков. Все их басни о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию и являются частью кампании "пропаганда страха" , - написал руководитель ЦПИ СНБО, Андрей Коваленко.

В ЦПИ отмечают, что враг сейчас способен только на террор Харькова обстрелами, но использует это для устрашения новым наступлением.