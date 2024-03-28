Росія не має ресурсів для наступу на Харків – ЦПД

Інформація про підготовку російських військ до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідає дійсності. Про це поінформував у Telegram Центр протидії дезінформації (ЦПД).

"У Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію і є частиною кампанії "пропаганда страху" , - написав керівник ЦПД РНБО, Андрій Коваленко.

У ЦПД зазначають, що ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом.