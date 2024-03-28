Росія не має ресурсів для наступу на Харків – ЦПД
Інформація про підготовку російських військ до наступу на Харків є частиною ворожої кампанії "пропаганди страху" та не відповідає дійсності. Про це поінформував у Telegram Центр протидії дезінформації (ЦПД).
"У Росії немає ресурсів для наступу на Харків. Усі їхні байки про готовність до оточення міста розраховані на внутрішню та зовнішню аудиторію і є частиною кампанії "пропаганда страху", - написав керівник ЦПД РНБО, Андрій Коваленко.
У ЦПД зазначають, що ворог зараз здатен лише на терор Харкова обстрілами, але використовує це для залякування новим наступом.
"Розмови про 350 тисяч військових, яких вони хочуть набрати для цієї задачі, погрози Соловйова - поки лише розмови. Це ІПСО. Зараз ворог здатен лише обстрілювати та тероризувати місто, і під цей терор він адаптує наративи про наступ, який неможливий. Але ворог завжди лякає наступами, користуючись обстрілами", - додав Коваленко та наголосив, що Сили оборони давно готові до всіх можливих загроз.