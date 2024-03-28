В Одесской области будут постепенно выключать отопление – ОВА
В Одесской области прекращать отопительный сезон будут постепенно. Полностью отпереть отопление планируют 10 апреля.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Он отметил, что теплая погода способствует отключению отопления.
Кипер обнародовал график прекращения отопления в разных городах и районах Одесской области:
- Одесса – 7-10 апреля;
- Черноморск – 1 апреля;
- Порт-Аненталь (Южный) – 8-10 апреля;
- Беляевка – 31 марта;
- Хлебодарское – 1 апреля;
- Раздельнянский район – 1 апреля;
- Подольский район – 31 марта;
- Измаильский район – 31 марта;
- Белгород-Днестровский район – 31 марта.