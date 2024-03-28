На Одещині будуть поступово вимикати опалення – ОВА
В Одеській області припиняти опалювальний сезон будуть поступово. Повністю відімкнути опалення планують 10 квітня.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Він зазначив, що тепла погода сприяє відімкненню опалення.
Кіпер оприлюднив графік припинення опалення у різних містах та районах Одещини:
- Одеса – 7-10 квітня;
- Чорноморськ – 1 квітня;
- Порт-Аненталь (Южне) – 8-10 квітня;
- Біляївка – 31 березня;
- Хлібодарське – 1 квітня;
- Роздільнянський район – 1 квітня;
- Подільський район – 31 березня;
- Ізмаїльський район - 31 березня;
- Білгород-Дністровський район – 31 березня.