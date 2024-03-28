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На Одещині будуть поступово вимикати опалення – ОВА

На Одещині будуть поступово вимикати опалення – ОВА
Фото: Рixabay

В Одеській області припиняти опалювальний сезон будуть поступово. Повністю відімкнути опалення планують 10 квітня.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він зазначив, що тепла погода сприяє відімкненню опалення.

Кіпер оприлюднив графік припинення опалення у різних містах та районах Одещини:

  • Одеса – 7-10 квітня;
  • Чорноморськ – 1 квітня;
  • Порт-Аненталь (Южне) – 8-10 квітня;
  • Біляївка – 31 березня;
  • Хлібодарське – 1 квітня;
  • Роздільнянський район – 1 квітня;
  • Подільський район – 31 березня;
  • Ізмаїльський район - 31 березня;
  • Білгород-Дністровський район – 31 березня.

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