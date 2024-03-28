Какой Айфон 15 лучше выбрать

Выбрать смартфон среди множества вариантов — та еще задача. В пятнадцатой серии iPhone — четыре модели, и каждая хороша по-своему. Базовая радует самой низкой стоимостью, Plus — гигантским экраном с высоким разрешением, Pro — флагманскими аппаратными характеристиками, а Pro Max — наилучшими производительностью и автономностью.

На какой версии остановиться — зависит от личных предпочтений, бюджета и целей использования.

Айфон 15 Про

Приставка Pro в названии Айфона указывает на топовую «начинку». Чип A17 Pro выдает стабильную продуктивность при любых нагрузках. Он энергоэффективнее и мощнее, чем А16 и остальные процессоры Apple.

Запас оперативной памяти — под игры, ресурсоемкие профильные программы, софт для творчества. 8 Гигабайт — даже для ноутбука внушительный объем, хотя у Андроидовских смартфонов встречается больше. Зато Эпл не экономит на оптимизации — все комплектующие работают как единый слаженный организм.

В списке достоинств, которыми обладает 15 Про Айфон:

Кнопка действия с возможностью запрограммировать на вызов самых востребованных инструментов.

Динамический островок для взаимодействия с интерфейсом в упрощенном режиме.

Тройная камера с поддержкой сверхвысокого разрешения для фото (24 Мп и 48 Мп), а также настраиваемым фокусным расстоянием, функцией съемки в макро и при плохом освещении.

Удобный размер, благодаря которому гарантирован точный ввод и долгие разговоры через микрофон без дискомфорта.

Титановая прочность и надежность. Рамка готова к любым испытаниям, так как сделана из аэрокосмического титана, тщательно отшлифованного струйной технологией.

Айфон 15 Про Макс

Мечта контент-мейкера, идеальный телефон для бизнеса, любимчик геймеров — это все iPhone 15 Pro Max. Его популярность обусловлена удачным сочетанием большого дисплея и передового «железа».

Только для этого смартфона доступен 5х оптический зум, который расширяет возможности съемки. В остальном камера — такая же, как у 15 Про. Отлично снимает ночью, в движении, вблизи и на большом расстоянии, с искусственным и природным светом.

Несмотря на большой размер экрана, смартфон не выглядит громоздким. Он достаточно аккуратный и намного легче предшественника. 221 грамм при диагонали 6,7 дюйма.

Айфон 15 Плюс

Доступный 15 Плюс — альтернатива Про Максу, если не хочется переплачивать. В функциональном плане смартфон скромнее, зато по размеру — почти 1 в 1. И батарею держит отлично, что немаловажно для комфортной эксплуатации на ходу.

Основные фишки Apple:

1. Динамический остров во главе экрана — вместо «моноброви»; 2. защита от воды, сохранение влагоустойчивости на глубине до 6 метров при кратковременном погружении; 3. широкоугольная камера 48 Мп; 4. быстрый и надежный датчик Face ID; 5. корпус-плитка с рамкой из алюминия и «спинкой» из цветного стекла.

Время работы Плюса без подзарядки до 26 часов, а тесты в реальных условиях доказывают, что заряда с лихвой хватает на целый день при комбинированных нагрузках.

Айфон 15

Базовый Айфон пятнадцатого поколения тоже без «челки» и с функциональным Dynamic Island. Работает без лагов и не зависает, даже когда нужно запустить большое количество программ одновременно. Процессор использует такой же, как флагманы 14 серии — Apple A16. Это шестиядерный чип с мощной графической составляющей и поддержкой машинного обучения.

Причины для покупки iPhone 15:

Переход с Андроида, первое знакомство с IOS;

замена устаревшего «яблокофона» на актуальный;

ограниченный бюджет и невысокие требования к объему памяти (минимум для базовой версии — 128 Гб).

Главное при покупке пятнадцатого Айфона, независимо от его версии, — не экономить на аксессуарах. Использование оригинального блока питания и качественного чехла — обязательные шаги для долговечности устройства.