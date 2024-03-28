Який Айфон 15 краще вибрати

Вибрати смартфон серед безлічі варіантів - те ще завдання. У п'ятнадцятій серії iPhone чотири моделі, і кожна хороша по-своєму. Базова радує найнижчою вартістю, Plus - гігантським екраном з високою роздільною здатністю, Pro - флагманськими апаратними характеристиками, а Pro Max - найкращими продуктивністю та автономністю.

На якій версії зупинитися залежить від особистих переваг, бюджету та цілей використання.

Айфон 15 Про

Приставка Pro у назві Айфона вказує на топову "начинку". Чіп A17 Pro видає стабільну продуктивність за будь-яких навантажень. Він енергоефективніший і потужніший, ніж А16 та інші процесори Apple.

Запас оперативної пам'яті - під ігри, ресурсомісткі профільні програми, софт для творчості. 8 гігабайтів - навіть для ноутбука значний обсяг, хоча у Андроїдських смартфонів зустрічається більше. Натомість Епл не заощаджує на оптимізації — усі комплектуючі працюють як єдиний злагоджений організм.

У списку переваг 15 Про Айфон :

Кнопка дії з можливістю запрограмувати на виклик найпопулярніших інструментів.

Динамічний острівець для взаємодії з інтерфейсом у спрощеному режимі.

Потрійна камера з підтримкою надвисокої роздільної здатності для фото (24 Мп і 48 Мп), а також фокусною відстанню, що налаштовується, функцією зйомки в макро і при поганому освітленні.

Зручний розмір, завдяки якому гарантовано точне введення та довгі розмови через мікрофон без дискомфорту.

Титанова міцність та надійність. Рамка готова до будь-яких випробувань, оскільки зроблена з аерокосмічного титану, ретельно відшліфованого струминною технологією.

Айфон 15 Про Макс

Мрія контент-мейкера, ідеальний телефон для бізнесу, улюбленець геймерів – це все iPhone 15 Pro Max. Його популярність обумовлена вдалим поєднанням великого дисплея та передового «заліза».

Тільки для цього смартфона доступний 5-х оптичний зум, який розширює можливості зйомки. В іншому камера - така сама, як у 15 Про. Відмінно знімає вночі, у русі, поблизу та на великій відстані, зі штучним та природним світлом.

Попри великий розмір екрану, смартфон не виглядає громіздким. Він досить акуратний і набагато легший за попередника. 221 г при діагоналі 6,7 дюйма.

Айфон 15 Плюс

Доступний 15 Плюс — альтернатива Про Макса, якщо не хочеться переплачувати. У функціональному плані смартфон скромніше, зате за розміром - майже 1 в 1. І батарею тримає добре, що важливо для зручної експлуатації на ходу.

Основні фішки Apple:

1. Динамічний острів на чолі екрана – замість «монобров»; 2. захист від води, збереження вологостійкості на глибині до 6 метрів при короткочасному зануренні; 3. ширококутна камера 48 Мп; 4. швидкий та надійний датчик Face ID; 5. корпус-плитка з рамкою з алюмінію та «спинкою» з кольорового скла.

Час роботи Плюс без підзарядки до 26 годин, а тести в реальних умовах доводять, що заряду з лишком вистачає на цілий день при комбінованих навантаженнях.

Айфон 15

Базовий Айфон п'ятнадцятого покоління теж без чубчика і з функціональним Dynamic Island. Працює без лагів і не зависає, навіть коли потрібно запустити багато програм одночасно. Процесор використовує такий самий, як флагмани 14 серії - Apple A16. Це шестиядерний чіп з потужною графічною складовою та підтримкою машинного навчання.

Причини для покупки iPhone 15:

Перехід з Андроїда, перше знайомство з IOS;

заміна застарілого «яблукофону» на актуальне;

обмежений бюджет та невисокі вимоги до обсягу пам'яті (мінімум для базової версії – 128 Гб).

Головне при покупці п'ятнадцятого Айфона, незалежно від його версії, не економити на аксесуарах. Використання оригінального блоку живлення та якісного чохла – обов'язкові кроки для довговічності пристрою.