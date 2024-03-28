Польские протестующие временно разблокировали один из пунктов пропуска

По информации, предоставленной польскими пограничниками, на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобычев" завершилась блокировка движения грузовиков в обоих направлениях.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Пропуск транспорта осуществляется в обычном режиме. Пересечение границы в этом пункте пропуска ожидают 120 грузовиков.

Вместе с тем, польская сторона сообщила, что беспрепятственный пропуск грузовиков ориентировочно продлится до 2 апреля.

В ГНСУ также напомнили об увеличении динамики движения легковых автомобилей и автобусов в связи с приближающейся Пасхой в странах ЕС. Наиболее загруженными пунктами пропуска в пределах Львовской области на сегодняшний день являются "Шегини", "Краковец" и "Рава-Русская".