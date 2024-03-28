Польські протестувальники тимчасово розблокували один з пунктів пропуску

За інформацією, яку надали польські прикордонники, на території Польщі перед пунктом пропуску "Угринів-Долгобичув" завершилось блокування руху вантажівок в обох напрямках.

Про це повідомили﻿ в Державній прикордонній службі України.

Пропуск транспорту здійснюється у звичайному режимі. На перетин кордону в цьому пункті пропуску очікують 120 вантажівок.

Поряд з цим, польська сторона повідомила, що безперешкодний пропуск вантажівок орієнтовно триватиме до 2 квітня.

У ДПСУ також нагадали про збільшення динаміки руху легкових автомобілів та автобусів, у звʼязку з наближенням Великодня у країнах ЄС. Найбільш завантаженими пунктами пропуску в межах Львівської області на сьогодні є "Шегині", "Краківець" та "Рава-Руська".