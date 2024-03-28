РФ получила от США лишь часть данных об угрозе теракта в "Крокусе" – NYT

Спецслужбы США передали России лишь часть имеющейся у них информации об угрозе теракта в ТЦ Крокус Сити Холл. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники, сообщает Новое время.

Отмечается, что вражда между Вашингтоном и Москвой не позволяла официальным лицам США делиться любой информацией о подготовке теракта, кроме необходимой.

Причиной этого стало опасение, что российские власти могут узнать об американских источниках или методах разведки.

В своем публичном предупреждении от 7 марта посольство США заявило, что риск нападения на концертный зал в Москве будет высоким в течение следующих 48 часов.

Неназванные американские чиновники считают, что в России, вероятно, сосредоточились на временных рамках, и когда в этот период теракта не произошло, то восприняли предупреждение США с недоверием.

NYT пишет, что непонятно, то ли американская разведка ошиблась со временем атаки, то ли экстремисты отложили теракт, увидев усиленную охрану.

«Поскольку ФСБ и (российский диктатор Владимир — ред.) Путин видят мир сквозь призму того, что США стремятся лишь помешать России, любая информация, которая не соответствует этой концепции, легко отвергается» , — отметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

По ее словам, такая динамика могла привести к провалу разведки «с разрушительными последствиями».