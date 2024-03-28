РФ отримала від США лише частину даних про загрозу теракту у "Крокусі" – NYT

Спецслужби США передали Росії лише частину наявної у них інформації про загрозу теракту у ТЦ Крокус Сіті Хол. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Зазначається, що ворожнеча між Вашингтоном і Москвою не дозволяла офіційним особам США ділитися будь-якою інформацією про підготовку теракту, окрім необхідної.

Причиною цього стало побоювання, що російська влада може дізнатися про американські джерела або методи розвідки.

У своєму публічному попередженні від 7 березня посольство США заявило, що ризик нападу на концертний зал у Москві буде високим протягом наступних 48 годин.

Неназвані американські чиновники вважають, що у Росії, ймовірно, зосередилися на часових рамках, і коли в цей період теракту не сталося, то сприйняли попередження США з недовірою.

NYT пише, що незрозуміло, чи американська розвідка помилилася з часом атаки, чи екстремісти відклали теракт, побачивши посилену охорону.

«Оскільки ФСБ і (російський диктатор Володимир — ред.) Путін бачать світ крізь призму того, що США прагнуть лише завадити Росії, будь-яка інформація, яка не відповідає цій концепції, легко відкидається» , — зауважила старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор.

За її словами, така динаміка могла призвести до провалу розвідки «з руйнівними наслідками».