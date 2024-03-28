Буданов объяснил, почему ГУР не берет на себя ответственность за удары по РФ

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что разведка никогда не берет на себя прямую ответственность за удары по территории РФ, потому что это "непрофессионально". Об этом он сказал на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям Kyiv Stratcom Forum 2024, сообщает пресс-служба ГУР.

Буданов отметил, что на официальных страницах ГУР никогда нет уведомлений о причастности к поражению российских объектов.

"Да, когда топили корабли, то здесь понятно: мы публиковали кадры из водных дронов. Это элемент пропаганды. Вы должны меня тоже понять. Во всех других случаях ― какой-то намек может идти, какие-то эксперты что-то могут сказать, но ни разу я не сказал : "смотрите, это сделали мы" , - подчеркнул разведчик.

Начальник ГУР признал, что намеки на причастность к атакам есть. По его словам, они необходимы для того, чтобы "поддержать самих себя".