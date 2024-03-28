Буданов пояснив, чому ГУР не бере на себе відповідальність за удари по РФ

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що розвідка ніколи не бере на себе пряму відповідальність за удари по території РФ, бо це "непрофесійно". Про це він сказав на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій Kyiv Stratcom Forum 2024, повідомляє пресслужба ГУР.

Буданов зазначив, що на офіційних сторінках ГУР ніколи немає повідомлень про причетність до ураження російських об'єктів.

"Так, коли топили кораблі, то тут зрозуміло: ми публікували кадри з водних дронів. Це елемент пропаганди. Ви маєте мене теж зрозуміти. У всіх інших випадках ― якийсь натяк може йти, якісь експерти щось можуть сказати, але жодного разу я не сказав: "дивіться, оце зробили ми" , — наголосив розвідник.

Начальник ГУР визнав, що натяки про причетність до атак є. За його словами, вони потрібні для того, щоб "підтримати самих себе".