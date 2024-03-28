Госстат: Реальный ВВП Украины в прошлом году вырос на 5,3%

По предварительной оценке Государственной службы статистики Украины (Госстата), реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Госстате.

При этом номинальный ВВП составил более 6,5 трлн грн, свидетельствуют данные Госстата.

Ранее в НБУ прогнозировали, что рост ВВП Украины по итогам 2023 года мог превысить 5% благодаря большим, чем ожидалось, поступлениям международной финансовой помощи, хорошему урожаю, отсутствию перебоев в энергосистеме, новому морскому коридору и адаптивности предпринимателей. В октябре 2023 года НБУ прогнозировал рост показателя на 4,9%.

В январе-феврале 2024 года рост украинского ВВП оценивается на уровне 3,6%.

Напомним:

По итогам 2023 года ВВП Украины с высокой вероятностью пересек уровень 5%, то есть будет выше октябрьского прогноза Национального банка в 4,9%.