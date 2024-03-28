Генштаб: Россияне штурмовали позиции ВСУ на нескольких направлениях

Российские войска в течение суток пытались атаковать на разных направлениях при поддержке авиации, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 28 марта.

В течение суток зафиксировано 48 боевых столкновений. В общем, враг нанес 4 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 53 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе н.п. Бобыловка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Леоновка, Сеньковка Черниговской области; Клюсы, Сергеевка, Семейкино Сумской области; Ветеринарное, Высокая Яруга, Красное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе Боровой Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 4 атаки противника в районах н.п. Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе Ямполевки Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Терни Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 11 атак в районах н.п. Часов Яр, Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Николаевка, Железное, Андреевка, Дилиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 1 атака в районе Семеновки Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения с занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Очеретино, Уманское, Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах н.п. Георгиевка, Новомихайловка, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах н.п. Красногоровка, Константиновка, Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах н.п. Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Новоданиловка, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом была совершена 1 атака позиций наших войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Крынки, Тягинка, Ивановка, Новоберислав и областной центр Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая ракета.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 складу боеприпасов противника.