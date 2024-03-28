Россия запустила на территорию Украины ударные БпЛА по нескольким направлениям (Обновлено)
Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БпЛА по нескольким направлениям сразу, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Об угрозе сообщили в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях.
Позже дроны залетели и с юга. Продолжается опасность для Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.
В 21:57 военные уточнили, что вражеские ударные БпЛА двигаются на Полтавщине в направлении Черкасской области; на Черниговщине/Сумщине в юго-западном направлении; в Николаевской области в направлении Кировоградской области и на границе Харьковской и Днепропетровской областей.
Также враждебные БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей курсируют в западном направлении, группа БпЛА из Херсона идет в направлении Днепропетровской области.
В 22:11 об угрозе ударных БпЛА сообщили в Киевской области.
В 22:49 сообщили, что "Шахеды" из Черниговской области курсируют в направлении севера Киевщины. Также об угрозе сообщили в Кировоградской области.
В Киевской ОВА сообщили, что в регионе работают силы ПВО.
В 23:14 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в направлении города Черкасс. Корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуке взрыва в городе.
В 23:24 предупредили об угрозе Кривой Рог.