Росія запустила на територію України ударні БпЛА за кількома напрямками (Оновлено)
Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Про загрозу повідомили на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині.
Пізніше дрони залетіли і з півдня. Триває небезпека для Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.
О 21:57 військові уточнили, що ворожі ударні БпЛА рухаються на Полтавщині у напрямку Черкаської області; на Чернігівщині/Сумщині у південно-західному напрямку; на Миколаївщині у напрямку Кіровоградської області та на межі Харківської та Дніпропетровської областей.
Також ворожі БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей курсують у західному напрямку, група БпЛА з Херсонщини йде у напрямку Дніпропетровської області.
О 22:11 про загрозу ударних БпЛА повідомили на Київщині.
О 22:49 повідомили, що "Шахеди" з Чернігівської області курсують у напрямку півночі Київщини. Також про загрозу повідомили на Кіровоградщині.
У Київській ОВА повідомили, що у регіоні працюють сили ППО.
В 23:14 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА в направлении города Черкасс. Корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуке взрыва в городе.
В 23:24 предупредили об угрозе Кривой Рог.