Как играть на деньги в украинских онлайн казино: инструкция для новичков

Украинская индустрия азартных развлечений активно развивается. В стране работает больше 15 легальных онлайн казино, получивших лицензии КРАИЛ. Они предлагают пользователям тысячи слотов и других азартных игр, а для привлечения новых клиентов одаривают их приветственными бонусами. Некоторые сервисы, помимо игр казино, также имеют разделы со ставками на спорт и покерными столами.

Игра в легальным казино доступна всем жителям Украины, достигшим 21-летия и не находящимся в списках лиц, которым запрещен доступ к азартным развлечениям. Чтобы ставить деньги, необходимо выбрать игорное заведение, создать учетную запись пользователя, пройти верификацию и пополнить счет. После этого все сервисы казино онлайн будут доступны пользователю.

Регистрация, верификация и пополнение счета

В большинстве казино регистрация проходит по общей схеме. Для создания аккаунта нужно:

Открыть регистрационную анкету. Ввести номер телефона или электронный адрес. Придумать надежный пароль. Согласиться с правилами заведения. Завершить регистрацию.

В некоторых казино дополнительно требуется подтверждение телефона или email кодом, который отправляется в сообщении на указанный номер или адрес. Также в части заведений доступна регистрация с помощью соцсетей.

Когда аккаунт создан, желательно сразу же верифицировать его. Идентификация обязательна во всех лицензионных казино, так как того требует законодательство. Заведения предлагают разные способы ее прохождения:

через Дию;

с помощью мобильного банкинга;

по ЭЦП;

путем загрузки фото документов.

Верифицированные игроки могут как пополнять счет, так и выводить деньги. Для расчета в легальных казино используются гривны. Вводить и выводить деньги можно, используя банковские карты, мобильные платежи, а также терминалы самообслуживания. Для пополнения счета нужно открыть соответствующее меню личного кабинета, указать сумму, а затем, следуя подсказкам, провести транзакцию.

Мобильные приложения: как скачать казино на телефон

Помимо веб-версии, почти все современные казино предлагают мобильное программное обеспечение. Скачать казино на телефон могут обладатели устройств на платформах Android и iOS. Загрузка на айфон осуществляется в App Store. Она происходит автоматически, как и при инсталляции любой другой программы.

Немного сложнее скачивать казино на телефоны под управлением Андроида. Так как Google не публикует софт для азартных игр, приложения загружаются с официальных сайтов игорных клубов в формате APK. Этот файл нужно запустить и инсталлировать вручную, предварительно разрешив установку неизвестного ПО в настройках системы.