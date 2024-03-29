Как играть на деньги в украинских онлайн казино: инструкция для новичков
Украинская индустрия азартных развлечений активно развивается. В стране работает больше 15 легальных онлайн казино, получивших лицензии КРАИЛ. Они предлагают пользователям тысячи слотов и других азартных игр, а для привлечения новых клиентов одаривают их приветственными бонусами. Некоторые сервисы, помимо игр казино, также имеют разделы со ставками на спорт и покерными столами.
Игра в легальным казино доступна всем жителям Украины, достигшим 21-летия и не находящимся в списках лиц, которым запрещен доступ к азартным развлечениям. Чтобы ставить деньги, необходимо выбрать игорное заведение, создать учетную запись пользователя, пройти верификацию и пополнить счет. После этого все сервисы казино онлайн будут доступны пользователю.
Регистрация, верификация и пополнение счета
В большинстве казино регистрация проходит по общей схеме. Для создания аккаунта нужно:
- Открыть регистрационную анкету.
- Ввести номер телефона или электронный адрес.
- Придумать надежный пароль.
- Согласиться с правилами заведения.
- Завершить регистрацию.
В некоторых казино дополнительно требуется подтверждение телефона или email кодом, который отправляется в сообщении на указанный номер или адрес. Также в части заведений доступна регистрация с помощью соцсетей.
Когда аккаунт создан, желательно сразу же верифицировать его. Идентификация обязательна во всех лицензионных казино, так как того требует законодательство. Заведения предлагают разные способы ее прохождения:
- через Дию;
- с помощью мобильного банкинга;
- по ЭЦП;
- путем загрузки фото документов.
Верифицированные игроки могут как пополнять счет, так и выводить деньги. Для расчета в легальных казино используются гривны. Вводить и выводить деньги можно, используя банковские карты, мобильные платежи, а также терминалы самообслуживания. Для пополнения счета нужно открыть соответствующее меню личного кабинета, указать сумму, а затем, следуя подсказкам, провести транзакцию.
Мобильные приложения: как скачать казино на телефон
Помимо веб-версии, почти все современные казино предлагают мобильное программное обеспечение. Скачать казино на телефон могут обладатели устройств на платформах Android и iOS. Загрузка на айфон осуществляется в App Store. Она происходит автоматически, как и при инсталляции любой другой программы.
Немного сложнее скачивать казино на телефоны под управлением Андроида. Так как Google не публикует софт для азартных игр, приложения загружаются с официальных сайтов игорных клубов в формате APK. Этот файл нужно запустить и инсталлировать вручную, предварительно разрешив установку неизвестного ПО в настройках системы.