Як грати на гроші в українських онлайн казино: інструкція для новачків

Українська індустрія азартних розваг активно розвивається. У країні працює понад 15 легальних онлайн казино, які отримали ліцензії КРАЇЛ. Вони пропонують користувачам тисячі слотів та інших азартних ігор, а залучення нових клієнтів обдаровують їх вітальними бонусами. Деякі сервіси, крім ігор казино, також мають розділи зі ставками на спорт та столами покеру.

Гра в легальному казино доступна всім жителям України, які досягли 21-річчя та не перебувають у списках осіб, яким заборонено доступ до азартних розваг. Щоб ставити гроші, необхідно вибрати гральний заклад, створити обліковий запис користувача, пройти верифікацію та поповнити рахунок. Після цього всі послуги казино онлайн будуть доступні користувачеві.

Реєстрація, верифікація та поповнення рахунку

У більшості казино реєстрація відбувається за загальною схемою. Для створення облікового запису потрібно:

Відкрити реєстраційну анкету. Введіть номер телефону або електронну адресу. Вигадати надійний пароль. Погодитись із правилами закладу. Завершити реєстрацію.

У деяких казино додатково потрібне підтвердження телефону або електронною поштою кодом, який відправляється в повідомленні на вказаний номер або адресу. Також у частині закладів доступна реєстрація за допомогою соцмереж.

Коли акаунт створений, бажано відразу верифікувати його. Ідентифікація є обов'язковою у всіх ліцензійних казино, оскільки цього вимагає законодавство. Заклади пропонують різні способи її проходження:

через Дію;

за допомогою мобільного банкінгу;

з ЕЦП;

шляхом завантаження фотографій документів.

Верифіковані гравці можуть поповнювати рахунок, так і виводити гроші. Для розрахунку у легальних казино використовуються гривні. Вводити та виводити гроші можна, використовуючи банківські картки, мобільні платежі, а також термінали самообслуговування. Для поповнення рахунку потрібно відкрити відповідне меню особистого кабінету, вказати суму, а потім, дотримуючись підказок, провести транзакцію.

Мобільні програми: як завантажити казино на телефон

Крім вебверсії, багато сучасних казино пропонують мобільне програмне забезпечення. Завантажити казино на телефон можуть власники пристроїв на платформах Android та iOS. Завантаження на айфон здійснюється в App Store. Вона відбувається автоматично, як і під час інсталяції будь-якої іншої програми.

Трохи складніше завантажувати казино на телефони під керуванням Андроїда. Оскільки Google не публікує софт для азартних ігор, програми завантажуються з офіційних сайтів гральних клубів у форматі APK. Цей файл потрібно запустити та інсталювати вручну, попередньо дозволивши встановлення невідомого програмного забезпечення в налаштуваннях системи.