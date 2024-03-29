В Молдове не подтверждают пролет российских ракет по своей территории

В Молдове не подтвердили информацию, распространенную некоторыми мониторинговыми Telegram-каналами, о пролете российских ракет по территории страны. Об этом заявили в Пограничной полиции Молдовы, сообщает Европейская правда.

В ведомстве отметили, что не фиксировали присутствия российских ракет в воздушном пространстве Молдовы.

"Все системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства не обнаружили ни одного несанкционированного проникновения, что также подтверждается украинскими властями" , – говорится в заявлении ведомства.

В полиции добавили, что патрули на КПП "Окница", "Атаки", "Косауцы" и "Сороки" сообщили о том, что слышали по меньшей мере три взрыва на территории Украины.

По данным ведомства, украинская сторона подтвердила, что в районе города Новоднестровска, расположенного недалеко от границы с Молдовой, произошли три пуска ракет.

Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БПЛА по нескольким направлениям сразу. Около 4.00 стало известно, что россияне совершили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.

По данным "Укрэнерго" российские оккупанты ударили по энергетическим объектам.