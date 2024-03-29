У Молдові не підтверджують проліт російських ракет своєю територією

У Молдові не підтвердили інформацію, поширену деякими моніторинговими Telegram-каналами, про проліт російських ракет територією країни. Про це заявили у Прикордонній поліції Молдови, повідомляє Європейська правда.

У відомстві зазначили, що не фіксували присутності російських ракет у повітряному просторі Молдови.

"Усі системи спостереження та моніторингу повітряного простору не виявили жодного несанкціонованого проникнення, що також підтверджується українською владою" , – йдеться в заяві відомства.

У поліції додали, що патрулі на КПП "Окниця", "Атаки", "Косауци" і "Сороки" повідомили про те, що чули щонайменше три вибухи на території України.

За даними відомства, українська сторона підтвердила, що у районі міста Новодністровська, розташованого недалеко від кордону з Молдовою, відбулися три пуски ракет.

Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.

За даними "Укренерго", російські окупаційні війська вдарили по енергетичних об’єктах.