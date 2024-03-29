Ночная атака РФ: обстреляли объекты "Нефтегаза"

Во время массированного удара РФ ночью 29 марта были обстреляны объекты "Группы Нафтогаз". Обошлось без серьезных повреждений.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что никто из сотрудников не пострадал, ситуация находится под контролем.

"Группа Нафтогаз продолжает выполнять свои обязательства перед всеми клиентами и работать ради энергетической безопасности государства" , – заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Напомним, 29 марта Россия нанесла массированный удар по Украине, под ударом оказались энергетические объекты.