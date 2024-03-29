Нічна атака РФ: обстріляли об'єкти "Нафтогазу"

Під час масованого удару РФ уночі 29 березня обстріляли об'єкти "Групи Нафтогаз". Обійшлося без серйозних пошкоджень.

Про це йдеться﻿ в повідомленні компанії.

Зазначається, що ніхто зі співробітників не постраждав, ситуація під контролем.

"Група Нафтогаз продовжує виконувати свої зобов’язання перед всіма клієнтами і працювати заради енергетичної безпеки держави" , – заявив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Нагадаємо, 29 березня Росія завдала масованого удару по Україні, під ударом опинилися енергетичні об'єкти.