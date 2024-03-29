Нічна атака РФ: обстріляли об'єкти "Нафтогазу"
Під час масованого удару РФ уночі 29 березня обстріляли об'єкти "Групи Нафтогаз". Обійшлося без серйозних пошкоджень.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що ніхто зі співробітників не постраждав, ситуація під контролем.
"Група Нафтогаз продовжує виконувати свої зобов’язання перед всіма клієнтами і працювати заради енергетичної безпеки держави", – заявив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Нагадаємо, 29 березня Росія завдала масованого удару по Україні, під ударом опинилися енергетичні об'єкти.