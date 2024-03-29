Туск призвал мысленно привыкнуть к угрозе войны и готовиться к ней

Сейчас самый критический момент в истории со времен Второй мировой войны. Следующие два года будут решающими.﻿ Со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска, которого цитирует PAP, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава правительства Польши оценил угрозу возникновения новой войны в мире. Туск призвал "мысленно привыкнуть к угрозе новой войны" и подготовиться к ней.

По мнению польского премьера, следующие два года будут решающими.

"Мы живем в самый критический момент после Второй мировой войны. Следующие два года решат все" , - сказал он в интервью европейским СМИ.

Туск подчеркнул, что не видит причин, почему европейские страны не должны увеличивать расходы на оборону и не тратить на армию минимум 2% ВВП.